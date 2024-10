'El sistema que hemos pactado busca satisfacer los derechos de las víctimas', dijo este martes en la noche en alocución el presidente Juan Manuel Santos, refiriéndose al acuerdo de víctimas logrado con las Farc.

Santos señaló que 'hay crímenes tan graves que nuestra conciencia no nos permite amnistiar, por eso no las daremos para crímenes de guerra... No habrá amnistía para delitos de lesa humanidad'.

El presidente Santos aseguró que los miembros de Farc que hayan cometido crímenes recibirán sanciones del Tribunal de Paz y deberán reconocer responsabilidad.

'A los miembros de las Fuerzas Armadas daremos un tratamiento aparte, pero no más severo que a los de las Farc. No se equiparán a las Farc', advirtió el Presidente.

Según el Presidente, el sistema de justicia debe proporcionar seguridad jurídica a todos y no solo a los combatientes. 'Los civiles sólo habrán cometido delitos si no fueron coaccionados', dijo.

Recalcó que lo acordado este martes es histórico porque 'por primera vez a reparar materialmente a las víctimas'. Además señaló que en cuanto a reparación, todos los que causaron daños deben cumplir con su obligación de reparar.

Dijo que se va a aplicar el Derecho Internacional Humanitario, el cual rige los conflictos armados. 'Eso quiere decir que los militares pueden pedir revisión de sus sentencias y procesos. Es decir no se volverá a cometer la injusticia de ver a los guerrilleros libres y a los militares presos', explicó.

'Las víctimas son las más dispuestas a perdonar, porque quieren que ningún colombiano más pase lo que ellos', recordó Santos.

Destacó que solo falta negociar el punto relacionado con la terminación del conflicto. 'Cuando logremos el acuerdo final, serán los colombianos los que tengan la última palabra', comentó.

'Hago un llamado a amigos de la paz y a sus detractores, a los que creemos que podemos ser un país próspero, denle una oportunidad a la paz... 'Imaginemos una paz posible, ¿cuál es mi papel en la construcción de la paz?', es la invitación que les hago', señaló el mandatario.