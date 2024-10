La excandidata presidencial Ingrid Betancourt y quien estuvo secuestrada por la guerrilla de las Farc por más de seis años, señaló que el acuerdo de víctimas es muy importante, en especial porque aún hay familias esperando saber qué pasó con sus familiares.

'Las Farc se están comprometiendo a entregar información sobre desaparecidos y hay muchas familias que están esperando saber qué pasó con su familiar. Eso me parece muy importante… En la justicia transicional me parece interesante el diálogo entre Farc y víctimas, para colaborar en el resurgir del campo, por ejemplo con obras como hospitales, carreteras, escuelas, etc.', comentó este miércoles Betancourt en Blu Radio.

Para Betancourt este proceso de paz 'es extraordinario para el país. Es para Colombia empezar una nueva era'.

Señaló que debe quedar más claro en el acuerdo el tema de reparación material a las víctimas. Aseguró que en este punto la responsabilidad debe ser compartida entre las Farc y el Gobierno.

Recordó que sus compañeros norteamericanos, quienes estuvieron secuestrados en el mismo periodo con ella, pusieron una demanda por su secuestro en un tribunal de La Florida y que un juez les adjudicó 360 millones de dólares en reparación.