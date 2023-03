Adulta mayor falleció tras abuso sexual en hospital de Inglaterra

“Su asesinato es verdaderamente trágico y desgarrador. (...) Sabemos que alguien ha tenido esto en su conciencia durante más de cuatro años. Haga lo correcto. Acérquese y hable con la Policía; ayúdenos a resolver este terrible crimen”, solicitó la inspectora jefe de detectives, Jill Johnston.

A reward of up to £20,000 for key information on the horrific murder of Valerie Kneale is being offered by our charity.



Do you know something?



Any information you share could make a big difference. Call 0800 555 111 or visit our website to find out more: https://t.co/ZpQUfzHH1S pic.twitter.com/GTz9wg7Zhq