La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó a Vladimir Padrino López después de más de una década al frente de la cartera de Defensa y designó en su lugar a un general con un extenso historial en los organismos de inteligencia del chavismo y múltiples sanciones internacionales por violaciones a los derechos humanos.

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El general en jefe Gustavo González López, de 65 años, fue nombrado este miércoles 19 de marzo como nuevo ministro de Defensa de Venezuela por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien al mismo tiempo destituyó a Vladimir Padrino López tras más de 11 años en el cargo.

El relevo se produce dos meses y medio después de la captura de Nicolás Maduro durante la operación militar estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero.

Quién es Gustavo González López, el nuevo jefe del Ministerio de Defensa de Venezuela

González López llega al despacho ubicado en el Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar del país, con una trayectoria marcada por su paso por los principales organismos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano. Es considerado uno de los militares más influyentes del chavismo y aliado cercano de Jorge y Delcy Rodríguez.

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Su carrera pública comenzó en 2006 como presidente del Metro de Caracas. En 2011, Hugo Chávez lo ascendió a comandante de la 5.ª División de Infantería de Selva y de la Milicia Bolivariana. En 2013, Maduro lo pasó a retiro, pero poco después lo reincorporó al servicio activo.

Desde enero de este año, cuando Rodríguez asumió como presidenta encargada, González López se desempeñaba como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), según informó BBC Mundo.​

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El cargo más notable en su hoja de servicio fue la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que encabezó en dos períodos: de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024. Entre 2015 y 2016 también ocupó de forma interina el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, y en 2019 fue designado consejero de Seguridad e Inteligencia de Maduro.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela señaló en 2020 haber encontrado “motivos razonables para creer” que González López “tuvo conocimiento, participó y contribuyó en la comisión de graves violaciones y delitos contra opositores políticos focalizados al Gobierno que tuvieron lugar en el Sebin a partir de 2014, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo actos de violencia sexual”, según consta en los informes de Naciones Unidas.​

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La misión también indicó haber recibido testimonios sobre “relaciones de confianza” entre González López y el actual ministro de Interior, Diosdado Cabello, de quien habría recibido “órdenes directas”.

Uno de los episodios más cuestionados durante su gestión en el Sebin fue la muerte del concejal opositor Fernando Albán, ocurrida el 8 de octubre de 2018 en la sede del organismo en Plaza Venezuela, Caracas. Albán cayó desde el piso 10 del edificio y murió al instante.

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Las autoridades inicialmente calificaron el hecho como un suicidio, versión que fue rechazada por la oposición y organizaciones de derechos humanos. En mayo de 2021, el propio fiscal general designado por Maduro, Tarek William Saab, reconoció que Albán no se suicidó sino que fue asesinado, según recoge Wikipedia. Dos funcionarios del Sebin fueron condenados posteriormente a prisión por el caso.​

Tres semanas después de la muerte de Albán, Maduro destituyó a González López del Sebin, aunque lo reincorporó al cargo en 2019, de acuerdo con Emol.​

Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea sancionaron a González López por violaciones a los derechos humanos en Venezuela

El nuevo ministro de Defensa enfrenta sanciones de múltiples países y bloques. En 2015, la Casa Blanca lo incluyó en su lista de sancionados al señalar que, bajo su dirección, el Sebin tuvo un papel central en la represión contra la población civil durante las protestas en Venezuela, incluyendo detenciones extrajudiciales. Hasta la fecha permanece en la lista de la OFAC.

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Canadá lo sancionó en 2017 junto con otros 39 funcionarios —entre ellos Maduro, Padrino López y Cabello— a quienes responsabilizó “del deterioro de la democracia en Venezuela”. Un año después, la Unión Europea y Suiza impusieron sus propias restricciones por violaciones a los derechos humanos, según reportó BBC Mundo.​

Delcy Rodríguez reconfigura el poder militar en Venezuela tras la captura de Maduro

La destitución de Padrino López pone fin a un ciclo que comenzó el 24 de octubre de 2014, cuando fue designado ministro de Defensa en medio de una oleada de protestas masivas contra el gobierno de Maduro. Durante más de una década, logró sobrevivir a múltiples reconfiguraciones del poder dentro del chavismo.

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“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, expresó Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram, sin detallar las “nuevas responsabilidades” que le serán asignadas al ahora exministro.

Desde su juramentación el 5 de enero, Rodríguez ha impulsado un proceso de reorganización del gabinete: designó a Paula Henao como ministra de Hidrocarburos y a Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional, en sustitución de Alex Saab, empresario de origen colombiano cercano a Maduro que estuvo preso en Estados Unidos.

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Tras la captura de Maduro, González López recibió en Caracas al director de la CIA, John Ratcliffe, en una reunión que también incluyó a Rodríguez, según reportó el New York Post. La visita fue interpretada como una señal de que el aparato de seguridad venezolano estaba dispuesto a entablar diálogo con Washington.​

Rodríguez ha intensificado el acercamiento con la administración de Donald Trump —a quien ha llamado “socio y amigo”— y ha recibido en la capital venezolana a altos funcionarios como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente. CiberCuba reportó que el encuentro con Ratcliffe buscó explorar vías de colaboración en inteligencia y estabilidad económica.​