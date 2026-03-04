El presidente de EE. UU., Donald Trump, insistió este miércoles en que la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, “está haciendo un excelente trabajo” y colaborando “muy bien” con su país.

Este comentario llega un día después de que varias informaciones aseguraran que Washington prepara una imputación penal contra la líder chavista para ejercer presión sobre su Gobierno.

“Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, está haciendo un excelente trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir, y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países es algo muy grato de ver”, escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social.

El fiscal general adjunto estadounidense, Todd Blanche, ya salió ayer al paso de las información publicada por la agencia Reuters y la calificó de “falsa”.

Citando cuatro fuentes anónimas, Reuters aseguró que Washington está preparando en secreto una acusación penal contra Rodríguez por supuesto lavado de dinero con la meta de cimentar su influencia sobre la política chavista.

“Completamente falso esto de Reuters. No estoy seguro como una información así de falsa acaba siendo publicada”, escribió Blanche en un mensaje en X que va acompañado de una captura de pantalla del artículo en cuestión.

Según lo reportado, el Gobierno Trump querría abanderar los cargos para advertir a Rodríguez de que podría acabar procesada si no cumple las exigencias del Ejecutivo del republicano, que ha optado por ella para pilotar la primera fase de transición en Venezuela a raíz de la operación militar del Pentágono que capturó en enero al expresidente, Nicolás Maduro, que aguarda ahora un juicio federal en Nueva York por conspiración y narcoterrorismo.

Durante su discurso sobre el estado de la Unión la semana pasada, Trump, quien alaba frecuentemente a la presidenta interina de Venezuela, volvió a insistir en que su Gobierno está trabajando “estrechamente con Rodríguez” de cara a “impulsar extraordinarios avances económicos para ambos países y brindar nueva esperanza a quienes han sufrido tan terriblemente”.