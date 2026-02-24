El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este lunes que podría haber acercamientos con la Fiscalía de Estados Unidos, tras la reanudación de relaciones bilaterales y las visitas de funcionarios estadounidenses al país suramericano.

“Yo me imagino que eso deberá ocurrir”, respondió Saab durante una entrevista en el programa ‘A Pulso’, del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al ser consultado sobre un posible acercamiento con la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi.

“Pudiera ocurrir, yo no estoy vaticinando nada (...), pero dentro de la mesa de negociaciones debiera haber cooperación penal internacional, cooperación económica, cooperación diplomática”, apuntó el titular del Ministerio Público.

Saab indicó que “llegará el momento” de coordinaciones internacionales en materia de “cooperación penal”.

“Nosotros tenemos una dirección general de cooperación penal internacional que ha tenido resultados sumamente positivos, correctos, entre todas las naciones con las cuales Venezuela tiene relaciones”, aseguró el fiscal general.

En este contexto, aclaró que hasta ahora todas las acciones de acercamiento con Estados Unidos han ocurrido “en la esfera del Poder Ejecutivo”.

“Ahorita lo que existe son relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela, para buscar reconstruir décadas de fricciones, que particularmente le han hecho un daño muy grande al pueblo de Venezuela”, respondió al ser preguntado sobre un posible “tutelaje” de EE.UU. sobre el Gobierno encargado.

Venezuela y Estados Unidos han tenido acercamientos desde que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, asumió las funciones del Ejecutivo luego de que el país norteamericano capturara el pasado 3 de enero a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores.

Desde entonces, ha restablecido contactos con Estados Unidos, dirigidos principalmente a recuperar las relaciones diplomáticas, que estuvieron rotas desde 2019, y a revitalizar la industria petrolera del país suramericano.

Asimismo, Rodríguez ha recibido visitas en Caracas de altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a la encargada de negocios Laura Dogu; al secretario de Energía, Chris Wright, con quien anunció un acuerdo energético a largo plazo; y al jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, con quien acordó combatir el narcotráfico y terrorismo en la región.