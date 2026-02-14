En total asombro ha quedado el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, luego de que se confirmara que en menos de 72 horas los atletas convocados para el evento deportivo habían agotado aproximadamente 10 mil preservativos.

La rapidez con la cual desaparecieron estos productos, que forman parte de las medidas preventivas tradicionales ofrecidas por los organizadores, ocasionó una escasez que ha generado preocupación. Y es que, aunque el comité anunció que ya se encuentran gestionando la reposición del stock, el reabastecimiento de condones podría tardar un poco más de lo esperado.

De acuerdo con lo que han informado diferentes medios de comunicación internacional, la falta de preservativos se está registrando por igual en los diferentes espacios dedicados para los atletas, entre Milán y Cortina d’Ampezzo.

Ahora bien, por otro lado, hay quienes se han tomado lo ocurrido con humor. El diario ‘Corriere della Sera’, por ejemplo, citó a uno de los atletas que se encuentra confinado en las instalaciones, quien, al parecer, habría manifestado entre risas: “Con toda esta adrenalina y la cohabitación forzada, el verdadero reto parece ser permanecer abstemio”.

¿Por qué entregan preservativos en los Juegos Olímpicos?

La tradición de proveer gratuitamente preservativos en los Juegos Olímpicos responde a una política institucional para promover la prevención entre deportistas de todo el mundo.

Para esta edición de los Juegos de Invierno, que inició formalmente el pasado viernes 6 de febrero y culminará el próximo 22 de febrero, el cálculo inicial supuso un promedio de tres preservativos por cada uno de los 2.900 atletas que actuarán en el evento.