La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que su país quiere convertirse en un gran productor de crudo y a su vez negó que la nueva ley de hidrocarburos suponga un paso hacia la desnacionalización del sector petrolero.

“Queremos pasar de ser el país con las mayores reservas de petróleo a ser un gran productor, como Estados Unidos, que produce cerca de 30 millones de barriles diarios, e incluso como Arabia Saudí”, aseguró Rodríguez en una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC.

“No, no es una medida para revertir la nacionalización, porque el petróleo y el carbón son propiedad del Estado venezolano. Venezuela está estableciendo nuevos modelos de gestión que le permiten gestionar la producción y la comercialización”, dijo al ser preguntada sobre si la nueva ley de hidrocarburos supone admitir el fracaso de las estatalizaciones llevadas a cabo por el chavismo en las dos últimas décadas.

Rodríguez añadió que la reciente norma, que abre de nuevo la puerta al sector privado y rebaja la carga fiscal para atraer inversiones, simplemente es una reforma de normativas previas.

“Y la reformamos (la ley) para que los dividendos de la inversión tengan un mayor rendimiento”, explicó.

La presidenta interina aseguró también que los ingresos que Washington está transfiriendo ahora a Caracas por la comercialización de su crudo se destinarán a la reconstrucción del país y a ayudar al pueblo venezolano y destacó la creación de dos fondos soberanos para asegurar que esos recursos garanticen protección social e infraestructuras básicas a la ciudadanía.

Con respecto a anteriores afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha asegurado que los Gobiernos chavistas robaron activos de petroleras estadounidenses durante las nacionalizaciones del sector, Rodríguez dijo que “hay mucha desinformación” al respecto y que su Gobierno está tratando de aclarar la situación.

“Estamos en vías de revisar contratos y clarificar quién le debe dinero a quién, quien le debe dinero a (Petróleos de Venezuela), a quien le debe dinero Pdvsa”, aseguró.

La entrevista con Rodríguez coincidió con la vista a Venezuela del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, enmarcada en la cooperación entre Washington y Caracas para revivir la industria del petróleo tras la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte del Gobierno Trump a principios de enero.

Tras la caída de Maduro, EE. UU. ha asegurado que está supervisando al Ejecutivo venezolano para garantizar la estabilidad del país caribeño.