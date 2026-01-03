La reciente operación militar atribuida a Estados Unidos en territorio venezolano volvió a poner bajo el foco internacional a una de las unidades más herméticas y especializadas del ejército norteamericano como lo es la Delta Force.
La impunidad total se acabó: ex cónsul de Colombia en Miami, Camilo Rubiano
Que en Colombia nos liberemos pronto del contagio destructor: expresidente Uribe sobre los hechos de Venezuela
Colombia activa PMU para brindar atención humanitaria en frontera con Venezuela
Este grupo ha sido señalado el como responsable de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
La Delta Force, cuyo nombre oficial es Primer Destacamento Operacional de las Fuerzas Especiales Delta, es una unidad diseñada para ejecutar misiones de alto riesgo que requieren máxima precisión, sigilo y rapidez. Sus operaciones suelen mantenerse bajo estricta reserva y, en la mayoría de los casos, no son reconocidas públicamente por las autoridades.
¿Qué es la Delta Force y cuál es su función?
Creada a finales de la década de 1970, la Delta Force surgió como respuesta al aumento de amenazas terroristas y crisis internacionales que exigían una capacidad de intervención inmediata. Su misión principal incluye la captura de objetivos de alto valor, rescate de rehenes, operaciones antiterroristas y acciones encubiertas en escenarios altamente hostiles.
A diferencia de otras fuerzas militares convencionales, esta unidad actúa con un margen operativo reducido, priorizando la inteligencia previa y la ejecución quirúrgica de cada misión. Sus integrantes reciben entrenamiento especializado para operar tanto en zonas de guerra activa como en contextos urbanos complejos.
A lo largo de las últimas décadas, la Delta Force ha participado en múltiples escenarios internacionales. Ha tenido presencia en conflictos en Medio Oriente, especialmente en Irak, donde ejecutó misiones contra grupos insurgentes y redes terroristas. También ha intervenido en operaciones de alto impacto relacionadas con la seguridad global, incluyendo acciones contra líderes extremistas y estructuras criminales.
En América Latina, su participación ha sido menos visible, aunque se le ha vinculado históricamente con misiones de inteligencia y apoyo estratégico en contextos considerados críticos para los intereses de Estados Unidos.
Uno de los rasgos distintivos de la Delta Force es su extremo nivel de confidencialidad. Los soldados que forman parte de esta unidad rara vez dejan registros públicos de su paso por ella. Su entrenamiento los prepara para actuar con autonomía, adaptarse a escenarios cambiantes y ejecutar operaciones con mínima planificación visible.
Analistas militares coinciden en que la utilización de una unidad de este perfil responde a situaciones consideradas de máxima prioridad para la seguridad nacional estadounidense.