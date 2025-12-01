El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció este lunes que la cuestión del reparto entre Ucrania y Rusia de los territorios en disputa está siendo la más complicada de resolver en las negociaciones que emisarios de Kiev han mantenido con representantes de EE.UU. para perfilar un plan de paz que después sea negociado con Rusia.

“La cuestión territorial es la más difícil”, dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el que hoy trató en el Elíseo sobre los resultados de las reunión celebradas ayer y hoy por representantes de Ucrania y EE. UU. en Miami.

Zelenski explicó que sus emisarios y los del presidente de EE. UU., Donald Trump, dedicaron seis horas y media a hablar de la cuestión territorial.

El plan inicial propuesto por EE. UU. incluía la demanda rusa de que Ucrania ceda a Rusia la parte que aún controla de su región del Donbás, algo que Kiev considera inaceptable.

Las otras dos cuestiones fundamentales en las que se está prestando atención prioritaria en las negociaciones son las modalidades en las que se financiará la reconstrucción de Ucrania y las garantías de seguridad que sus aliados puedan ofrecer a Kiev después de la guerra, explicó Zelenski.

El presidente ucraniano insistió en que el acuerdo europeo es fundamental sobre la cuestión de la reconstrucción, después de que el plan original de Trump -revisado por los ucranianos en las negociaciones de hace más de una semana en Ginebra- propusiera invertir activos rusos congelados en Occidente para ello y que EE.UU. se llevara la mitad de los beneficios.

Zelenski dijo que no lo considera “justo” para los europeos y explicó que debe buscarse una solución apropiada.

“Gracias a nuestro equipo de negociadores el plan es ahora mejor”, dijo Zelenski sobre el documento en el que trabajaron estadounidenses y ucranianos este fin de semana y que le será presentado mañana al presidente ruso, Vladímir Putin, por el emisario de Trump Steve Witkoff.