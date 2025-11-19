En las últimas horas se presentó una emergencia en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile, luego de que varios turistas extranjeros, que hacían senderismo, murieran en medio de una fuerte tormenta cuando se disponían a disfrutar de los paisajes de la Patagonia.

En redes sociales se hizo viral un video de una de las turistas antes de su muerte, quien alcanzó a describir cómo fue el fenómeno natural que presenció en medio de su caminata.

Fueron arduas horas de rescate para dar con el paradero de estos cinco turistas identificados como Julián García Pimentel, Cristina Calvillo Tovar, Nadine Lichey, Victoria Bond y Andrea Von Pein, quienes se enfrentaron a vientos de hasta 200 km por hora.

En la publicación de Instagram se revelan algunos detalles de la tragedia que dejó a estas cinco personas fallecidas, entre ellos turistas mexicanos, alemanes y británicos.

La mujer relató en medio de la caminata por el ‘Circuito O’ del parque, que por lo general demora ocho días en recorrerse, que “llovió a cántaros desde el primer paso, el sendero se convirtió en un afluente del Amazonas”.

Sobre la excursión de los primeros días, la turista mencionó que tuvieron “cinco cruces de río y solo un puente”, señalando que “debieron haber traído una canoa y un cura”.

Aunque los turistas manifestaron que “el cielo se despejó, el valle se abrió como una lata de melocotones y llegaron al campamento con pie de trinchera”, no lograron culminar con éxito el recorrido de la excursión debido a las condiciones climáticas, y finalmente fallecieron en el lugar.

Las autoridades chilenas señalaron que “ya se iniciaron las conversaciones con los cónsules correspondientes para la repatriación de los cuerpos”.