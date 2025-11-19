En las últimas horas se presentó una emergencia en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile, luego de que varios turistas extranjeros, que hacían senderismo, murieran en medio de una tormenta cuando se disponían a disfrutar de los paisajes de la Patagonia.

Leer más: Mujer asesinó a un hombre con arma blanca tras una riña en El Boliche

Las autoridades indicaron que por el momento hallaron sin vida a dos turistas mexicanos y tres europeos, quienes habrían fallecido tras una fuerte ventisca que superó los 190 km por hora. Se habla de más personas desaparecidas, pero aún no han sido encontradas por la dificultad del terreno.

Asimismo, las autoridades chilenas señalaron que lograron hallar con vida a cuatro turistas que habían desaparecido en medio de la caminata por los senderos del parque, a unos 2.800 km al sur de Santiago, pero de momento se desconoce sus nacionalidades y cómo se encuentran de salud.

Ver también: Confirman la fecha para el pago de la mesada 13, el aporte obligatorio que recibirán todos los pensionados del país

“Tenemos que informar de cinco personas fallecidas, dos mexicanos, dos alemanes y una británica”, dijo José Antonio Ruiz, delegado presidencial en la región de Magallanes. Las labores de búsqueda y rescate continúan para determinar el número de personas desaparecidas.

De igual manera, Ruiz indicó que “ya se iniciaron las conversaciones con los cónsules correspondientes para la repatriación de los cuerpos”.