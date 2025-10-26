El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la reunión que mantuvo este domingo en Kuala Lumpur con su par estadounidense, Donald Trump, fue “excelente” y confirmó que los dos países iniciarán “de inmediato” negociaciones comerciales, en plenas tensiones por el arancel del 50 % de Washington a Brasilia.

“Tuve una excelente reunión con el presidente Trump este domingo por la tarde en Malasia. Abordamos la agenda comercial y económica bilateral con franqueza y de forma constructiva. Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para buscar soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas”, escribió Lula en X.

Tras el cara a cara entre los presidentes de Brasil y EE. UU., que se produjo en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados, en el centro de convenciones de la capital malasia, el ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, aseguró: “Fueron 45 minutos de conversación muy positiva, muy productiva. Los presidentes trataron todos los asuntos”.

Trump se comprometió en la reunión a “dar instrucciones a su equipo para que empiece un proceso de negociación bilateral”, según el canciller.

Brasil y EE.UU. están enfrentados después de que Washington decidiera aplicar un arancel del 50 % a productos brasileños en represalia por la causa judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump.

El presidente estadounidense, para quien Malasia supone la parada inicial de la primera gira asiática de su segundo mandato, dijo al inicio del encuentro con Lula que confiaba en que lograrían “acuerdos muy buenos”, sin dar detalles después.