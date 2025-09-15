El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este lunes de “bochorno” y “secuestro” el abordaje por parte de un “grupo de 18 marines fuertemente armados” de una embarcación que aseguró se encontraba haciendo labores de pesca en “aguas de jurisdicción venezolana”, todo esto, subrayó, para “buscar un incidente militar”.

“¿Quién dio la orden en Washington para que un destructor misilístico (sic) mandara 18 marines armados a allanar un buque pescador de atún?”, expresó Maduro en una rueda de prensa internacional, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión