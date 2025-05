Lucía Topolansky, esposa de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, confirmó en las últimas horas que su esposo se encuentra en fase terminal y con cuidados paliativos.

La confirmación la hizo Topolansky durante una entrevista con Radio Sarandí transmitida este lunes 12 de mayo.

“Está en la meseta, está a término… Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final; eso fue lo que prometí”, dijo Lucía.

En la entrevista, Topolansky indicó que el estado de salud de Pepe es crítico y por eso no lo pudieron trasladar desde su casa al centro de votación el pasado domingo, con motivo de las elecciones departamentales en Uruguay.

“El traslado en el vehículo era mucho para él y la médica le recomendó que no fuera”, dijo la esposa del líder latinoamericano.

Mujica, en el momento en que afirmó que suspendería el tratamiento contra el cáncer, en enero de este año, pidió privacidad para él y su familia. Sin embargo, Topolansky señaló que aunque es lo que se quiere, con la popularidad de su esposo “es imposible”.

“Se está intentando ahora que se reserve la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es casi imposible”, dijo.

Mujica, tras comunicar en enero que el cáncer le estaba “colonizando el hígado”, señaló: “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso”.