Este lunes 7 de abril falleció el reconocido productor y director de televisión mexicano Guillermo del Bosque, también conocido como Memo del Bosque, a sus 64 años, tras una batalla de ocho años contra el cáncer.

La familia publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen con el mensaje póstumo que dejó el productor: “Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más”, dice.

El emotivo mensaje continúa expresando agradecimiento por los momentos felices que Memo del Bosque pudo disfrutar durante su vida, incluso cuando ya estaba luchando contra la enfermedad.

“Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor. Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno”, agrega.

Por último, dice que una vez “acabada la pelea” ahora es un “nuevo ser que goza en la presencia de su Creador”.

Memo del Bosque será recordado por haber sido responsable de exitosos programas de Televisa y Telehit, como ‘El Calabozo’ y ‘Nosotros los Guapos’.

Otros de los proyectos más destacados de su carrera son ‘Al fin de semana’, ‘La Jaula’, ‘Super Minds’, ‘El quinto elemento’, ‘Las pellizcadas de Márgara’, ‘New Generation’ y ‘100 mexicanos dijeron’.

El productor de televisión fue diagnosticado en 2017 con linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático. Tras varios años de tratamiento, que incluyó un trasplante de médula ósea, Del Bosque informó en el año 2020 que había superado la enfermedad.

Pero en 2025 volvió a tener serias complicaciones de salud que lo llevaron a estar hospitalizado hasta que se produjo su fallecimiento.