Una veintena de activistas de la comunidad LGTBI y feministas pidieron justicia este sábado por las víctimas de feminicidio y por las mujeres trans asesinadas en El Salvador con una 'procesión queer'.

Estas personas se concentraron en el Monumento a la Revolución, en San Salvador, para recrear una procesión como las que realizan feligreses católicos en la Semana Santa.

Aranza Santos, de la Asociación Colectiva Alejandría, dijo a EFE que la procesión es para 'conmemorar la lucha y vida de compañeras, mujeres defensoras de derechos humanos, madres de hogar y compañeras trans que han sido asesinadas y que hasta el día de ahora sus casos siguen en la impunidad'.

'Nosotras esto lo hacemos como forma de rechazo a la violencia contra la mujer y la mujer diversa en El Salvador', agregó y denunció que, a pesar de existir en el país una ley especializada contra la violencia machista, 'no se aplica la ley ni la justicia a favor de estos crímenes de odio'.

Lamentó que 'el Estado salvadoreño no reconoce las luchas sociales y criminaliza a las defensoras de derechos humanos', lo que se 'vuelve un ataque constante' a las activistas.

Santos llamó a las mujeres y a la comunidad LGTBI a realizar una 'lucha colectiva' y a 'no tener miedo de salir a las calles' para defender sus derechos humanos.

A mediados de marzo pasado, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) señaló que los homicidios contra las mujeres en sus círculos de confianza se han elevado en El Salvador, a pesar de la disminución de los feminicidios.

'Si bien es cierto que los feminicidios han disminuido, y esas son buenas noticias, hemos visto que las muertes asociadas a los entornos de confianza, como son las parejas o los padres, ha aumentado', dijo Silvia Juárez a EFE.

La activista señaló que consideran que 'el indicador de homicidios suele ser insuficiente y hasta engañoso en el caso de las mujeres'.

Por su parte, las organizaciones aglutinadas en el Movimiento Ampliado LGTBI+ de El Salvador denunciaron a inicios de marzo que sufren una cruzada en su contra con la exclusión de la atención de salud y del currículo educativo público, lo que también señalaron de ser una 'cortina de humo'.