Mujeres poetas del Caribe que siguen rompiendo barreras

Dina Luz Pardo Olaya: Nació en San Marcos, Sucre y se radicó en Barranquilla.

La luz, la voz y la letra de Dina son otra lumbrera de la literatura Caribe, no solo por ser otra mujer que puede decir con certeza lo que es tener publicados varios libros de poesía, sino por lo que su trabajo como gestora cultural significa para Barranquilla, pues ella ha sido vital para que artistas como Lilian Pallares, que desean dar a conocer su visión de la literatura y la poesía caribe en su propia tierra, puedan encontrar esos escenarios y eventos para hacerlo realidad.

Reconoce humildemente que algunos de sus libros han sido para ella un éxito rotundo de los que ha podido vivir en algunas ocasiones, y eso en sí mismo es un hito en la vida de cualquier artista, o escritor, sea hombre o mujer, y es por ello que Dina no desiste en su tarea, además porque para la ella la poesía no es una forma de ver la vida, sino de vivirla. En propias palabras: “Yo no habito en la poesía, la poesía habita en mí”.

Dina Luz, un nombre caribe que se hizo popular gracias a la letra poética de un vallenato que relató versos sobre el arte y las golondrinas, es también un ave viajera que llegó a Barranquilla hace algunos años buscando el porvenir de sus sueños, dejando a su natal San Marcos en Sucre. Y se quedó en ‘La Arenosa’ para cosechar, pese a las muchas lluvias y los aguaceros de la vida que también le ha tocado superar, una amplia carrera en el mundo de los medios de comunicación. Actualmente es usual verla en entrevistas regionales como la directora ejecutiva de Asocentro, labor que desempeña desde hace 21 años, y en donde también vela por los derechos de los comerciantes, cuando no está velando por los derechos de los poetas en su ciudad adoptiva.

Ella misma es una mujer de versos delicados y alma tenaz, y con ese tesón que ha aprendido de la vida, como la pérdida de una hija, ha desarrollado una capacidad de resiliencia y lucha incansable por la recuperación integral del centro o del Paseo Bolívar y sus alrededores.

A la luz de la vida de Dina, nada en la vida misma dista de la poesía, pues ella la concibe como estar presente, porque así es ella, empática hacia necesidades de los demás, lo cual considera un acto poético que cualquiera, escriba o no escriba, puede realizar, aunque por el protocolo de su labor gremial muchas veces parezca una corporativa más. Lo cierto es que por dentro lleva la poesía haciendo su trabajo, esa misma que la ayuda a ella también le ha servido para plantearle a Barranquilla hacer uso de la poesía para dar forma a una ciudad más empática.