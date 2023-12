El ‘ojo de Horus’, la protección de la mansión confiscada a Alex Saab

“Ese es un tema sobre el cual la SAE, en general, no toma decisiones. La SAE no tiene injerencia sobre si hay que entregarle un predio a un procesado o a alguien más. Por ese tipo de situaciones tendría que provenir de una orden de la Fiscalía o una decisión judicial. En principio no tenemos la expectativa de que eso pase, no hemos sido comunicados de ninguna decisión judicial en ese sentido”, respondió Moncaleano sobre la supuesta devolución de la mansión a su antiguo dueño.

El abundante mármol de las escaleras y los espacios de la sala, los elementos de los baños y cocinas, siguen intactos, aún con brillo. Pero otras zonas como habitaciones, clósets, salas de cines y la monumental cancha de tenis en polvo de ladrillo, ubicada sobre el techo de la casa, ya empiezan a mostrar deterioro por la falta de mantenimiento, el sol y la humedad.

“En esta casa, en especial, lo que se quiere es buscar que se puedan obtener ofertas de compra, de arriendo, o de alguna entidad pública u otra que pueda estar interesada en su uso. Actualmente creo que tiene una renta estimada, si no estoy mal, por 48 millones de pesos mensuales. Aparte, el arrendatario tendría que hacerse cargo del mantenimiento, servicios, y todos los demás gastos normales del uso de una casa”, expresó el funcionario.