PRESIDENCIA/AFP Archivo particular

Las autoridades venezolanas comenzarán el próximo sábado la instalación de un cable submarino de fibra óptica que unirá este país con Cuba y que permitirá a la isla acceder a partir de mediados de febrero a un enlace de altas prestaciones con internet.

Fuentes cubanas indicaron ayer a Efe en Caracas que el acto de inauguración de las obras tendrá lugar el sábado, en un evento del que aún no se ha precisado si será público.

Inicialmente, estaba previsto que las obras comenzaran entre el martes y ayer, pero el plazo se vio condicionado por la llegada del buque que ha traído el cable desde Francia, país donde la compañía francesa Alcatel-Lucent desarrolló el enlace.

La fuente confirmó que el barco arribó a Venezuela el pasado domingo.

José Ignacio Quintero, uno de los gerentes de la compañía francesa, afirmó que se estima que el tendido del cable concluya 'en dos o tres semanas'.

'El barco irá depositando el cable sobre el lecho marino, porque quedará montado en el fondo, a una profundidad de unos 200 metros en las costas venezolanas y hasta los 5.600 y 5.800 metros cerca de Cuba', explicó.

A esas profundidades, 'el cable soportará unas presiones que ya han sido evaluadas y que el cable soportará sin problemas', sin disminuir su vida útil, que será de entre 15 y 20 años, destacó el técnico.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, explicó durante su informe de gestión ante la Asamblea Nacional el pasado sábado que el cable, de más de 1.600 kilómetros, unirá a Venezuela y Cuba y tendrá ramificaciones por el Caribe. EFE