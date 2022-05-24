Además de elegir una carrera profesional y la universidad en la que se va a cursar, es necesario, definir cómo costear los gastos de la matrícula de los periodos académicos.

Para ello es necesario saber elegir correctamente la opción de financiamiento y recibir la asesoría indicada, en términos económicos, lo que hará posible identificar las necesidades reales y evitar endeudarse de más.

Son muchas las facilidades que hoy en día ofrecen las universidades que van desde becas, créditos educativos y el Icetex, entre otras.

De acuerdo con Joachim Hahn, vicerrector académico de la Universidad del Norte, esta cuenta con múltiples maneras de ayudar al estudiante, entre ellas becas totales, parciales y provisionales; los denominados créditos puente.

Explica el vicerrector que hoy en día existen varias formas que le permiten al estudiante poder adquirir un préstamo o postularse a una beca en la Universidad del Norte. Y el más recomendado en su concepto siempre es el Icetex, una entidad que cuenta con múltiples oferta de préstamos con condiciones que son las mejores del mercado.

El Crédito Uninorte es una línea de crédito ofrecida por la Universidad para atender las necesidades de los estudiantes y facilitar su ingreso o permanencia. Es renovable, de fácil trámite y baja tasa de interés. Se otorga a estudiantes de todos los programas académicos de pregrado y posgrado. El solicitante deberá exponer sus necesidades de pago, las cuales serán analizadas por la Oficina de Financiamiento Estudiantil.

‘Muchos padres de familia acuden a las tarjetas de crédito para financiar el estudio de los hijos y no lo recomendamos, es preferible que el padre o el estudiante acudan a un crédito para educación superior que siempre son mejores.Como primera opción está la que ofrece la Universidad del Norte; como segunda opción el Icetex y como tercera opción las ofertas bancarias’, recomienda el vicerrector académico de la Universidad del Norte, Joachim Hahn.

Otros métodos de financiación

Hay otras formas de financiar la carrera universitaria para que tu sueño de ser profesional se vea realizado.

• Créditos bancarios

Son préstamos con tasas más bajas. Se debe tener en cuenta que la mayoría de bancos exigen demostrar ingresos y los intereses suelen ser más altos que un crédito directo.

• Crédito Icetex

El estudiante paga un porcentaje del crédito a medida que estudia y al terminar la carrera, tendrá un tiempo determinado para pagar la totalidad de lo que le faltó. Estos créditos acumulan intereses durante 5 años, aunque tengan la tasa de interés más baja del mercado.

• Créditos con entidades especializadas

Son entidades especializadas en financiar la educación. Si la entidad es del Gobierno y el estudiante tiene buenas calificaciones, la deuda puede ser condonada. Ofrece la ventaja de darle plazos al deudor, después de terminar los estudios, para conseguir empleo y poder pagar el préstamo.

• Becas

Existen becas, como Ser Pilo Paga, que permiten la condonación del 100% de la matrícula y la totalidad del programa académico. En este caso, los estudiantes deben tener un codeudor, estar admitido en la universidad y tener un puntaje en Icfes superior a 250.

Recomendaciones para no pagar más intereses de la cuenta

1. Revisa tu presupuesto y tu capacidad de pago. Los necesitarás para cuando comiences a pagarle a la entidad que te hizo el préstamo.

2. De ser posible, realiza abonos al capital de tu deuda, o paga por adelantado la cuota. Esto te ahorrará intereses y hace más corto el tiempo en que pagas tu crédito.

3. Entre más largo sea el tiempo que escojas para pagar tu deuda, mayor será el valor en intereses que tendrás que pagar.

4. Siempre mantén contacto con la entidad para que puedas conocer constantemente el estado de tu crédito.

5. Si por algún motivo no puedes pagar tu cuota, informa a donde hiciste el crédito, ya que existen herramientas como la refinanciación, prórrogas y congelamientos. Pero, ten en cuenta que todas estas opciones incurren en intereses adicionales.

6. Es bueno que pagues cumplidamente tu cuota. De lo contrario, correrán intereses moratorios (unos intereses adicionales a los que ya corren en tu deuda normalmente) y posibles reportes en las centrales de riesgo.