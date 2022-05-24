Actualmente los jóvenes y adolescentes cuentan con una gran cantidad de opciones para escoger una carrera universitaria, lo que hace que la selección sea mucho más complicada a la hora de tomar una decisión definitiva.

Ese un uno de los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes al culminar sus es­tudios de básica secundaria, además de elegir una institución de educación superior para iniciar su vida profesional, por lo que deberá hacerse con mucho cuidado y especialmente con mucha responsabilidad, ya que de ello depende en gran medi­da su futuro.

En estos casos suele ser muy importante la orientación vocacional por parte de los colegios, específicamente de profesionales en psicología que ayudarán a los jóvenes a determinar sus fortalezas, aptitudes y actitudes que podrán ser claves en determinada profesión.

Este es uno de los principales recursos con los que puede contar un estudiante para poder escoger de la mejor manera la carrera que se acomode a sus habilidades, a partir de sus intereses, expectativas y sueños, entre otros.

En concepto de Adriana Uribe Urán, vicerrectora académica de la Universidad Sergio Arboleda, sede Barranquilla, para elegir una carrera universitaria se deben revisar de manera cuidadosa dos aspectos:

En primer lugar, las afinidades e intereses de quien va a elegir, con el fin que su elección sea coherente con sus gustos y potencialidades, y en segundo lugar las opciones de universidad en las que existe la carrera de interés, con el fin de verificar su nivel de calidad e idoneidad, lo cual garantiza un buen nivel de formación al interesado.

‘Es importante en este sentido tener en cuenta a las universidades que cuentan con acreditación institucional y de sus programas como un aspecto que garantiza ese alto nivel en la educación a ofertar y permite al estudiante una formación de excelencia’, señala Adriana Uribe Urán.

Estar bien informado

Para Sonia Falla Barrantes, vicerrectora Académica de la Universidad Simón Bolívar, lo primero que deben hacer los jóvenes es informarse con los medios oficiales. Afirma que si bien se puede buscar información en Google e ir revisando las ofertas de universidad en universidad, hay una información oficial que está en la página del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), que depende del Ministerio de Educación y permite saber el valor del programa, costo de matrícula, cuántos estudiantes tiene, si está acreditado o no, si tiene activo o no el registro calificado, si tiene permiso para funcionar y hace cuánto. También le permite dar un link hacia la página web de la universidad que lo ofrece.

Lo segundo, indica Sonia Falla Barrantes, es conocer no solo el programa sino la universidad o institución a la quieran acceder, y dar una visita en caso de que sea presencial o dar todo el recorrido en caso de que sea un programa virtual.

Finalmente, y de acuerdo con la psicóloga Evelyn Llinás González, magíster en Educación y Coordinadora del Programa de Orientación Académica de la Universidad del Norte, la atención al sistema educativo en nuestros países se convierte en temas recurrentes de foros, seminarios, entre otros eventos y por ende el proceso de elección de carrera se convierte en algo cada vez más serio.

Seleccionar o elegir una carrera, según la psicóloga Evelyn Llinás, no es igual a comprometerse con el estudio y las exigencias que esto implica. Afirma que la elección de estudiar una carrera siempre ha sido un asunto muy serio pero se complejiza debido al número de variables que deben considerarse.

Debido a muchos aspectos que tienen que ver con la parte laboral y de educación que han evolucionado en el último tiempo, a partir especialmente de la pandemia, la Coordinadora del Programa de Orientación Académica de la Uninorte da unas recomendaciones para asumir este proceso de decisión de carrera o proyecto de vida educativo:

• Convierta esta toma de decisión en un proceso. Es decir, minimice la opción de timmarin de do pingué o a la suerte.

• Considere todos los aspectos claves para este proceso: sus socios estratégicos (padres, profesores, amigos, terapeutas, jefes o exjefes). Estas personas tienen un criterio que debe considerarse dentro de las características valorables para su decisión.

• La inversión económica: ahorros, capacidad de endeudamiento según la decisión del nivel hacia el cual aspira: nivel técnico, tecnológico, universitario (ambiente virtual, presencial, mixto) o nuevas formas educativas en línea conducentes o no conducentes a títulos profesionales validados por el Ministerio de educación nacional.

• Opción de becas: tenga en cuenta las exigencias para participar, consideraciones y demás requerimientos.

• Inicie este proceso, preferencialmente, mínimo desde el décimo grado con un orientador(a) profesional. Puede también consultar con un profesional acreditado a nivel externo pero nunca, nunca con personas sin certificación.

• Verifique las instituciones educativas del país o fuera del país que le ofrecen estas carreras. Debe verificar en Colombia si cuentan con registro calificado por el Ministerio de educación nacional y la condición de la institución educativa que lo ofrece. Igual si es para programas e instituciones fuera de nuestro territorio nacional.

• Considere al momento de elegir sus intereses, sumados a sus destrezas, competencias, habilidades, adicional a sus características de personalidad y si se auto reconoce dentro de un colectivo diverso.