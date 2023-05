Yaneth Waldman, sufrió accidente en el trabajo y tuvo que ir al quirófano

"No me hice ningún rejuvenecimiento facial, como dicen las páginas de chismes. Son heridas de guerra. Estoy morada, estoy inflamada pero me siento bien, estoy regia, estoy perfecta, sin dolores”.

La actriz agregó que “tengo un par de fracturas en la nariz por el golpe que me dio el tubo. Aquí (mostrando una parte de su cara) me cocieron porque se alcanzó a romper el cartílago y el hueco era completo, pero ya estoy cocida”.

Por otro lado, dijo que “el proceso de recuperación va lento, pero va bien. Tengo un par de fracturas del lado izquierdo, moretones y edemas normales. El cirujano plástico cosió el cartílago, mucosas y el hueco ese… Gracias por los mensajes, contestaré cuando pueda”, finalizó la mujer.