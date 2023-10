Yailin y 6ix9ine fueron captados en una fiesta con Ronaldinho

Yailin, quien es famosa por su vida nocturna, ha enfrentado críticas en el pasado debido a su estilo de vida, especialmente por parte de aquellos que consideran que no es apropiado dada la edad de su hija Cattleya, quien aún no ha cumplido su primer año de vida. Sin embargo, estas críticas no parecen afectar a la artista, quien continúa disfrutando de su vida con normalidad.

Lo que ha sorprendido a los internautas es que en esta ocasión, Yailin no solo estaba acompañada por su pareja, el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, sino que también se dejó ver junto al famoso exfutbolista brasileño Ronaldinho. La cantante compartió videos en sus redes sociales en los que se le veía disfrutando de la fiesta en un llamativo vestido de transparencias que resaltaba su figura.