Ana del Castillo casi golpea a un supuesto policía por haberle gritado

Desde un prinicipio, en el video se puede notar cómo del Castillo intenta mantener la compostura, pero hace gestos en los cuales se puede notar su incomodidad por la actitud altanera del “agente”.

Uno de los primeros momentos en los cuales la cantante estuvo a punto de golpear al hombre, fue cuando este le levantó el tono de voz y ella, visiblemente alterada, le contestó: “hazme el favor y a mí no me hables así (...) No me manotees”.

El hombre vestido de policía continúa cuestionándola, además la confunde con Patricia Teherán, de quien Ana se expresa con completo agrado y respeto, aclarando que no es ella y señalando, además, que la fallecida artista “es única e incomparable”.