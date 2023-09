Maluma sufrió incidente en medio de un concierto: un fan le lanzó un celular

En una tendencia que ha preocupado a muchos artistas, los conciertos se han convertido en escenarios donde los fanáticos arrojan objetos a los cantantes, algunos de los cuales podrían o pueden llegar a causar daño. En el caso de Maluma, un seguidor que se encontraba en primera fila lanzó un celular que estaba dentro de una caja hacia la tarima. Afortunadamente, el objeto rebotó en el abdomen del artista, evitando un impacto en el rostro.

El portal de entretenimiento TMZ logró capturar el momento exacto en que Maluma fue golpeado, mostrando cómo el cantante dejó de cantar, se dirigió al fanático y expresó su desaprobación ante tal acción. "¿Fuiste tú? No hagas eso, no hagas eso. Está mal", fueron algunas de las palabras del cantante mientras señalaba con el dedo al responsable.

Maluma Scolds Fan Who Throws Phone at Him During Concert

9/24/23 pic.twitter.com/YiZCrZmoYR