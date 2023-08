Este sería el sueldo de Amparo Grisales por ser jurado en ‘Yo Me Llamo’

Uno de los temas que a menudo genera interés en el mundo del entretenimiento es el sueldo de las personalidades que participan en programas de televisión.

En el caso de Amparo Grisales como jurado en "Yo Me Llamo", el sueldo que percibe es motivo de especulación y curiosidad.

Si bien hasta el momento esta cifra no ha sido confirmada, en redes sociales se ha filtrado la que sería la suma de dinero que recibe la actriz mensualmente por sus apariciones en el programa de televisión.

Al parecer, este salario estaría fijado en 600 millones de pesos que, en caso de ser cierto, la posicionaría como una de las celebridades mejor pagas del país.

“Yo he aprendido a domesticar bien mi ego, gracias a las bendiciones que Dios y la vida me han dado en mi carrera, así la gente piense que no porque confunde carácter con otras cosas. Y a mí me gusta que los demás también se destaquen, no tengo problemas con eso. Pero me tocaron jurados que no dejaban que eso sucediera. Y se ofenden y se molestan, y se perdían el respeto y la buena energía”, señaló Grisales en entrevista con Semana.