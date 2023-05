Subastarán guitarra "dañada" de Kurt Cobain, esperan recoger 800 mil dólares

En cierto modo, esta guitarra “dañada” de un “músico dañado” define esa “era de la música áspera y tumultuosa”, explicó Kody. Con su rock, Nirvana conquistó el corazón de los jóvenes de finales de los años 80, dando una nueva vida al género. La Fender Stratocaster negra rota fue firmada por los tres músicos del grupo de Seattle cuando apenas comenzaban su exitosa carrera.

Los éxitos de Nirvana, muchos escritos por Cobain, incluyeron “Come As You Are”, “Lithium” y “Smells Like Teen Spirit”, una canción que se convirtió en un himno para muchos adolescentes. Casi 30 años después de su muerte, la huella que dejó en el rock -y en la mente de generaciones de adolescentes y adultos jóvenes- sigue siendo visible.