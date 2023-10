Sharon Stone reveló la razón que la llevó a alejarse de la actuación

En diálogo con Associated Press, Stone reveló además que tuvo un derrame cerebral en 2001 y, al parecer, no contó con el apoyo necesario por parte de la industria cinematográfica.

“No consigo trabajo en Hollywood y el sistema no me ha dado apoyo. Todos pensaron que iba a morir. Me sucedieron muchísimas cosas malas porque la gente me dio por muerta. De alguna forma, mi cuenta bancaria llegó a cero mientras estaba en el hospital, todo mi dinero desapareció. Perdí la custodia de mi hijo. Mi carrera terminó”, manifestó la actriz

La pintura se habría convertido en una camino lleno de vida para la actriz tras aquella etapa de oscuridad. “Tengo una afección convulsiva cerebral que es muy grave y traté de ocultarlo por años porque quería regresar al negocio, pero si tienes una discapacidad, eso no funciona en mi industria. Es por eso que oculté mi afección durante muchos, muchos, muchos años (...) Eso es lo que soy. Soy una mujer con una afección convulsiva cerebral. Tengo una discapacidad y pintar me ha ayudado a no tener la ansiedad que tenía”.