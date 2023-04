Shakira se sumó a la tendencia de Barbie y lanzó nuevos dardos a Piqué

Recordemos que Piqué, en su día, aseguró que su expareja “es latinoamericana y no sabes lo que llego a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella. Miles de barbaridades y no me importa nada porque no los conozco”.

En reacción a lo anterior, Shakira apareció en sus redes sociales diciendo “Orgullosamente Latina”, referenciando además las banderas de todos los países del continente americano.

En ese momento, Piqué no solo denominó a los fanáticos de la artista como unos 'robots' que no merecen importancia, haciendo alusión a aquellos de quienes ha recibido múltiples acosos tras su separación con la barranquillera, también habló de ella como originaria de latinoamérica.