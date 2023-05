Shakira publica video surfeando y causa revuelo en redes sociales

“¡Si no hay olas, se hacen!”, se lee en la publicación. Miles de sus seguidores han quedado impresionados con la habilidad de la cantante, pues muchos aseguran que no hay algo que haga mal.

“Tiene puro talento en todo lo que hace”; “Y así fue como recuperó sus alas y Jamás volvió a ser la misma. Renació”; “¡Reina, lo haces todo!”; “¿Qué no sabe hacer esta MUJER? ¡Es increíble todo lo que es!”; “Pero Shakira hace de todo”, son algunos de los comentarios que se visibilizan en el video.

Incluso, la cuenta oficial de Facebook en Instagram escribió: “Shaki could probably build a city by herself”, lo que quiere decir, “Shaki probablemente podría construir una ciudad por sí misma”.