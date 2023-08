Shakira se disfrutó concierto de Beyoncé en Miami junto a sus amigas

Esta no es la primera vez que la intérprete de 'Top of the World' muestra su cariño a la colombiana. A mediados de agosto durante una presentación de Beyocé, se dirigió directamente a Shakira en Tampa, Florida.

Actualmente, Beyoncé de gira por Estados Unidos y mientras interpretaba la canción 'Love On Top', la artista impactó al público diciendo “Shakira, Shakira”.