Ricardo ‘El Vallero’ Díaz, listo para dejar su propia huella en el vallenato

A pesar de llevar el ilustre apellido Díaz, ‘El Vallero’ ha enfrentado un aguacero de críticas en línea desde el lanzamiento de su primer sencillo, donde algunos lo acusaron de desafinado e inapropiado para la industria musical. Sin embargo, él se mantiene firme en su determinación, afirmando que las críticas le inyectan adrenalina y que no se echará atrás.

“Solo pido que me ayuden porque esto lo llevo en la sangre desde niño, y todos empezamos con errores. Y de tanta crítica me doy cuenta es que me están inyectando adrenalina para darme más impulso. No me echo para atrás, sino que voy pa’lante, soy terco”, dijo el cantante, que además agregó: “Si no canto, encanto. Con el público no se puede pelear, más bien se aprecia”.