Red Hot Chilli Peppers cumple 40 años en los escenarios

Después de toda esa tragedia sacaron el álbum Peppers: "Blood Sugar Sex Magik", que se publicó el 24 de septiembre de 1991. A partir de ahí los sencillos de “Give It Away”, “Suck My Kiss”, “If You Have to Ask” y “Breaking the Girl” sonaron y se inmortalizaron con fuerza, posicionando a la banda. Este álbum vendió 20 millones de copias en todo el mundo.

Este año parece un buen momento para la banda, pues están llenos de trabajo, con shows en Oceanía, Japón, México, Estados Unidos y Europa. Además, se espera que lleguen a Sudamérica para seguir celebrando sus 40 años en la ruta.