Modelo que trabajó con Maluma reveló detalles no conocidos del reguetonero

“Muchachas, a mí casi me da un infarto. Cuando yo llegué ahí… parce, yo vi a ese hombre… o sea, no, no, no, no, no. Yo creo que a mí este video no me va a alcanzar para describirlo. Pero, si quieren que les diga algo, para empezar, el man es súper parchado, súper relajado, súper pana, súper parcero, súper ‘hola, ¿cómo estás?’ y yo ‘hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Andrea’, aunque me estaba muriendo por dentro”, dijo la modelo.

“Créanme que yo estaba súper asustada porque el man es hermoso”, agregó Andrea Rúa.