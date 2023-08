Esto fue lo que pasó entre Maluma y Selena Gómez mientras chateaban

Dejar en visto a Maluma no es algo que muchos se atreverían a ser, sin embargo, Selena Gómez sí lo hizo, así lo dejó saber el cantante quien tras varios intercambios de mensajes de un momento a otro la estadounidense no le volvió a contestar.

Aunque no se sabe el motivo detrás de la repentina no contestación de la intérprete de 'Calm Down', el artista colombiano se mostró dispuesto a colaborar con ella en el futuro.

“Si tengo la oportunidad de trabajar con ella, será fantástico. Si no, todavía estoy aquí trabajando”, dijo Maluma en entrevista a Entertainment Tonight.