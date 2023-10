Este es el significado de ‘Hibiki’, una de las nuevas canciones de Bad Bunny

Imaginándote, metiéndome de to'

Preguntándole a Dio' el por qué

No me levanto tocándote

Aquí, mirando el reloj

Que no para de dar vuelta' como yo

Y ando por ahí, bebiendo en la ciuda'

Buscando qué hacer desde que tú no está'

De tu cuerpo, ya yo soy usuario

Y el tocarte se volvió necesario

Y ando por ahí, bebiendo en la ciuda'

Buscando qué hacer desde que tú no está'

De tu cuerpo, ya yo soy usuario

Y el tocarte se volvió necesario

Y ando bien loco, mezclando humo y alcohol

Viendo salir el Sol

Mirando la' foto' tuya en casa con mi short

Regresa ya, por favor

Que yo te di de todo y, mami, me dejaste solo

Tú era's' mi tesoro, pero ya no brilla el oro

En las noches oro, pero tú no me haces coro

A cien por el Teodoro

Ey, ey, ey, ey

Te convertiste en mi vicio

Baby, te lo meto si me das permiso

Quisiera verte, aunque sea por Apple Vision

Jalarte por pelo, despeinarte to'a

Después te doy chavo pa'l beautician

En ese totito cabe perfecto mi bicho

En la G-Wagon, ya no estamos pa' Expedition

Los polvo' contigo, ma, son special edition

Te lo juro, estoy quitao, hace tiempo no chicho

Esperando a verte, eh-eh

Vale la pena esperarte, eh-eh

Baby, no quiero perderte, eh-eh

Estoy puesto pa' preñarte, eh-eh

Ey, comiéndome las luces y to' los pares

Bebiendo whisky y fumando gare', ay

Tirando celulares, ay

Depresivo al care', ay

Ey, buscando una shorty (shorty)

Que el corazón me repare

Mami, que me beses y me lo pare

Pero, ey, no hay una que a ti se compare

No-no, no-no, no-no

No, no, ey

Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad

Buscando qué hacer desde que tú no estás

De tu cuerpo, ya yo soy usuario

Y extrañarte se volvió mi diario