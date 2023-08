Omar Enrique suena con fuerza con ‘A mí me gustas tú’

En esta ocasión Omar Enrique, bajo la producción musical de Moisés Sánchez, ganador del Premio Grammy Latino y productor de artistas como: Shakira, Pitbull, entre otras figuras de talla mundial, traslada al merengue este tema perteneciente al folclor vallenato.

“Esta canción me ha permitido estrechar lazos con mis hermanos de Colombia”, declara ‘El Príncipe del Merengue’.

Es de anotar que este tema forma parte del repertorio del disco titulado ‘Bipolar’, el cual le ha permitido entrar en importantes mercados internacionales y ha tomado fuerza luego de que varios influencers lo hayan cantado y bailado en las redes sociales.

“Este tema me ha permitido compenetrarme más con un ritmo que conozco y me ha gustado desde niño. Por supuesto que mi fuerte es el merengue por eso hice la fusión para mantener la vigencia del ritmo que me dio a conocer y del que nunca me voy a desprender”, señaló Omar Enrique para aclarar que el merengue sigue siendo la punta de lanza de su exitosa carrera artística.

“A mí me gustas tú/ solamente tú y tú y tú y tú y tú/ pueden haber millones, pero solamente tú/ puedes cambiar mi cielo gris por uno azul”, reza en el coro de la pegajosa canción.

Omar Enrique también había hecho hace ocho años una versión del vallenato ‘El amor más grande del planeta’ al lado del autor de este hit, Pipe Peláez