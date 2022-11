Nicky Jam respondió a la supuesta brujería de su ex pareja, Aleska Génesis

En las imágenes filtradas, la venezolana, quien terminó su relación con el reguetonero en el mes de abril de este año, le pide a la mujer que quiere hacer algo para que el boricua la siga queriendo solo a ella.

"Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca solamente para ella. Que no tenga paz ni tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellano", se le escucha decir a la mujer luego de las palabras de Aleska.