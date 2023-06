La actriz Natalia Durán superó el cáncer, pero no lo ha celebrado: ¿por qué?

“Hay unos medicamentos que debo tomar de por vida. Sin embargo, hay otros que decidí no tomar, como cosas que han mandado para temas autoinmunes que no me parecen. Todo lo estoy haciendo con naturopatía y medicina funcional, entendiendo toda mi biología, las consecuencias de los órganos, no viendo mi sistema como partes aisladas y con bases fundamentales, como dietas no inflamatorias, desintoxicación, ejercicio y buenas vías de eliminación”, precisó.