“Me gustaría que Messi ganara el Mundial de Catar”: Juanes

“No me lo puedo creer, todavía siento que estoy en una pesadilla. Es muy triste que no está Colombia. Es un golpe muy duro para nosotros no disfrutar del Mundial con nuestra selección. Pero hay que estar tranquilos... Igualmente veré algunos partidos, pero va a ser duro”, dijo el artista.

Sobre cuáles equipos considera que van a llegar lejos en el torneo, afirmó que “podría estar entre Argentina, Brasil, España y alguna sorpresa por ahí”

Eso sí, dejó saber que quiere ver campeón al ‘10’ de la selección Argentina, Lionel Messi.