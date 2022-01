Muere Eugenio García, compositor de ‘Que me coma el tigre’

No son buenas las noticias para los amantes de la música vallenata, debido a que este viernes se conoció sobre el fallecimiento de la primera persona ligada a este folclor costeño en este 2022.

Se trata del bolivarense Eugenio García Cueto, célebre por componer canciones como: ‘Que me coma el tigre’, ‘La Mula baya’, ‘La costa’, entre otras.

La noticia fue confirmada a EL HERALDO por Samuel Muñoz, que ha sido su biógrafo, agregando que el hombre de 89 años, oriundo de Mahatés, Bolívar, murió la tarde de este jueves.

Muñoz que incluyó la historia del compositor en su libro ‘Mi primera canción’, lanzado al mercado en 2001, contó que Cueto residía en el barrio El Silencio de la capital atlanticense, donde era reconocido como El tigre, debido al éxito de su canción más sonada.

“En sus inicios no componía, sino que era guacharaquero del conjunto Bovea y sus Vallenatos, luego se separó de ellos tras un problema que tuvieron en Cartagena y se radicó en Barranquilla, donde trabajó como taxista. En esa labor cierta vez no pudo llevarle la tarifa completa a su patrón y este le advirtió que le quitaría el taxi sino cumplía. Mientras iba por la avenida Olaya Herrera, se repetía mentalmente ‘este man lo que quiere es que me coma el tigre’ y comenzó a darle vida a la canción que fue grabada en 1968”, detalló Samuel.

Agregó que se vio el brazo quemado debido al sol que a diario lo acompañaba en sus jornadas laborales y lanzó la popular expresión “mi carne morena”.

En cuanto a lo persona, su biógrafo lo definió como introvertido, “no hacía alarde de sus canciones y era poco dado a las entrevistas”.