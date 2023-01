Así le celebró Mary Méndez el cumpleaños a su padre en Santa Marta

En sus redes sociales Mary Méndez ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por su situación sentimental y aunque poco habla sobre su vida privada, en diciembre pasado destapó su corazón ante sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram habló sobre las críticas que recibe por su soltería. “Mi vida privada es muy privada… Muchos me dicen que si no me siento sola, que cómo hago para lidiar con la soledad porque yo soy una mujer que vive sola desde hace mucho tiempo”, expresó.

Señaló que hace seis años se divorció y desde entonces no ha estado vinculada sentimentalmente con otra persona.

“No he tenido parejas relevantes en mi vida ni que hayan marcado mi vida ni nada, un par de personas con las que salí y ya, pero yo nunca en mi vida me he sentido sola. Yo soy feliz cuando por fin puedo estar en mi soledad”.

Además, la samaria explicó por qué está soltera. “Yo quiero tener una pareja, pero una persona ya con la vida completamente clara y definida, que sepa exactamente qué es lo que quiere y que vayamos juntos para el mismo camino y eso hoy en día no es fácil y yo no busco tampoco, cero, no me interesa, prefiero pasar mis momentos haciendo mis cosas en mi soledad y haciendo mi trabajo.”, aseguró.