‘Los cuentos de Mabel’, el podcast sobre las experiencias de Mabel Cartagena

El programa de la celebridad colombiana fue incluido en el canal de Bumbox, en el que otras personalidades como Isabella Santodomingo, Flavia Dos Santos o Alberto Linero también se destacan.

“Al comienzo no sabía qué hacer o proponer porque un podcasts debe ser muy entretenido y sobre todo, debe tener buena información (…) Luego de mucho pensarlo, se me ocurrió que debía contar esos hechos que me ocurrieron y que quizás las personas no están enteradas, así que, nacieron ‘Los cuentos de Mabel’”, afirmó Cartagena.

La atlanticense volverá a la televisión con el programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.