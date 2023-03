“Un día estás arriba, otro abajo”: Luis Carlos Vélez sobre su profesión

De este modo, y entre muchas otras cosas, Luis Carlos mencionó sobre su rol paternal: “muchas veces me quedo por la noche mirando a mis hijos dormir. Me llena el corazón verlos respirar, tan llenos de futuro, esperanzas y sueños. Ser padre es volver a nacer. También la paternidad me ha hecho más sensible”, a lo cual agregó que todo se lo debe a su esposa.

Por otro lado, reveló también que el secreto de su éxito son la disciplina y la constancia, las cuales aprendió de su padre, Carlos Antonio Vélez, quien también fue uno de los periodistas más reconocidos en el deporte.

“El trabajo de las noticias es de constancia. Se necesita mucha disciplina para estar despierto y lúcido cuando todos amanecen, y con energía y claridad cuando todos van a dormir. Los periodistas vivimos en contravía horaria de los demás”, reveló Vélez