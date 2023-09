Lina Tejeiro se mostró devastada en redes por la triste muerte de su perrita

La noticia ha generado gran tristeza entre los seguidores de la modelo, quienes se han sentido muy conmovidos por la situación, pues era muy usual que Lina compartiera contenido en redes acompañada de sus mascotas.

En respuesta al apoyo recibido, Tejeiro expresó su gratitud. "La vida continúa y no me puedo quedar pensando cosas que ya no sirve de nada encontrarles una respuesta. Nada me la va a devolver. Gracias por los mensajes de amor, de apoyo y de fuerza, los recibo con todo el amor porque sí ayudan a aliviar un poco este dolor que estoy sintiendo", expresó.

Por último, compartió su tristeza por la pérdida de su mascota Frida e hizo énfasis en la importancia de tomarse un tiempo para recuperarse de este tipo de pérdidas. "Lo cuento porque mucha gente quería saber qué había pasado con Frida, que era una perrita muy joven. Bueno, cumplió su misión, me hizo muy feliz. Me duele, me duele mucho el corazón", concluyó la actriz.