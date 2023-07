Por extraña regla, actriz colombiana se quedó sin casa en EE. UU.

Debido a que para cuando consiguieron este sitio no tenían dónde vivir, la pareja tomó la decisión de mudarse a la nueva casa mientras aún legalizaban el proceso de alquiler y, es precisamente en este momento, donde comenzó la odisea para los esposos.

“Nos dicen: ‘No, no se puede. Hay ciertos edificios que no pueden alquilar más de una vez al año’, y ya la señora había alquilado, por lo que no la dejaron alquilar más. Allá hay unas regla”, declaró la actriz colombiana a Bravíssimo.