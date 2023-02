Laura de León respondió a las críticas sobre su figura durante el Carnaval

Laura les contestó a los que criticaron su apariencia diciéndoles que siempre ha sido delgada, que incluso cuando era pequeña le daban bienestarina.

“Algunos de ustedes son todos unos personajes. Yo les voy a echar un cuento y es que, cuando estaba pequeña, había un jardín infantil del Bienestar Familiar frente a mi casa, y allá le regalaban a mis papás las bolsas de bienestarina porque yo era muy flaca” expresó en sus redes sociales.

“Cuando me vean gorda, según ustedes, será por los cachetes porque, eso sí, cachetona a morir. Y es que nadie los entiende a ustedes que, hace dos años, me preguntaban: ‘¿por qué por qué tan gordita?’, y ahora que por qué tan flaca. Yo estoy feliz así y si un día me veo más rellenita o, por el contrario, más flaquita, pues yo feliz. Nunca me van a ver subida de peso porque mi contextura no da para eso, yo nací así, así fue como me hicieron mis papás y este fue el empaque que papá Dios escogió para mí. Yo siempre he pensado que a las personas que están subidas de peso las critican mucho, pero ahora me doy cuenta que a las flacas también ¡No joda!” añadió.