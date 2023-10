Murió motociclista que habría sido arrollado por influencer en Antioquia

En los últimos días se ha comentado a través de redes sociales que la creadora de contenido Yulieth Guzmán, al parecer, estaría involucrada en un siniestro vial en el que murió un motociclista en Rionegro, Antioquia.

El hecho se habría registrado el pasado 22 de octubre y en ese momento, la víctima resultó gravemente herida, por lo que fue trasladado a un centro asistencial donde falleció el 29 de octubre.

Yulieth Guzmán compartió con sus seguidores la aparente compra de un carro de marca Volkswagen Jetta. Sin embargo, el influencer VIP Vega reveló que vehículo le pertenecía a él y supuestamente se lo prestó a Guzmán para que lo mostrara en su video.

“¡Me lo prometí, mis bebés! Mi primer sueño cumplido. Gracias a Dios primeramente, y a todos ustedes por ese apoyo incondicional que me han brindado. Prometo seguir con la misma humildad que me caracteriza, no los voy a defraudar”, expresó la creadora de contenido.

Mientras que el influencer dijo que se trataba de un contenido solo para redes sociales. “El carro ella obviamente no lo compró. Yo tuve un acuerdo con ella de prestarle el carro para que hiciera el video (...) El carro es mío, está a mi nombre y tiene más de seis meses de haberse comprado”, reveló.

La víctima, identificada como Nevardo Adrián Mazo, fue atendido en la Clínica Somer de Rionegro y alcanzó a ser intervenido quirúrgicamente, aunque falleció siete días después del siniestro vial por la gravedad de las heridas.

“Les pido, de corazón, una oración por la salud de Nevardo Adrián Mazo, que en estos momentos está pasando por una situación bastante delicada”, fueron las palabras expresadas por uno de los familiares, tras la lucha que vivían en ese momento.

Hasta el momento, se desconoce si el vehículo o la motocicleta se desplazaban con exceso de velocidad. Por lo tanto, las autoridades se encuentran realizando la respectiva investigación para conocer los detalles del accidente.