“Me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita”: Duque

De acuerdo con la también modelo, debido a su belleza, no ha podido aplicar a algunos personajes, ya que las personas que realizan los casting y los directores aseguran que es muy bonita para los papeles.

“No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese personaje”, señaló Duque en el programa ‘Lo sé todo’.

Lo señalado por Duque Pinzón es muy contrario a lo que la mayoría de personas piensa sobre el mundo del espectáculo, en donde se tiene la impresión, que para una persona con cierta belleza, se le es más fácil encontrar trabajo en ese sector.